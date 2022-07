Novo Banco. Conflitos de interesses não foram totalmente verificados na venda da operação em Espanha

"Relativamente ao processo de desinvestimento da operação da Sucursal de Espanha, não foram efetuados todos os procedimentos de análise de contrapartes e/ou conflitos de interesse, conforme definido em normativo aplicável, nomeadamente na contratação dos assessores", lê-se no documento, a que a Lusa teve acesso.

Na parte dedicada à análise de contrapartes e conflitos de interesse, o relatório sublinha que, até junho de 2020, as políticas ou normativos existentes internos do Novo Banco não definiam a obrigatoriedade de realização sistemática de uma análise das entidades compradoras que participassem em processos de desinvestimento de entidades participadas, quer ao nível de análise de contrapartes relativa a branqueamento de capitais, quer ao nível de conflitos de interesses e de partes relacionadas, "não obstante existirem políticas, normativos e procedimentos que norteavam os princípios gerais destas matérias".

Um normativo sobre os procedimentos a executar foi publicado em junho de 2020, sendo que relativamente à venda da operação em Espanha não foram integralmente aplicados.

"Não obstante, o CAE [Conselho de Administração Executivo] do Novo Banco realizou uma análise prévia à contratação dos assessores, tendo procedido à respetiva aprovação", refere o relatório, acrescentando que "as análises de contrapartes realizadas pelo Departamento de Compliance, em matéria de branqueamento de capitais e de conflitos de interesses, sobre as entidades adquirentes das carteiras não identificaram pessoas ou entidades relacionadas com o Novo Banco ou com a Lone Star".

Em 30 de novembro de 2021, o Novo Banco anunciou ter concluído a venda da operação da sucursal de Espanha à Abanca Corporación Bancaria, S.A, que inclui as operações de retalho, banca privada e PME.