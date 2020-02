Novo Banco. Costa afasta a hipótese de injeção única de capital

Foto: Rafael Marchante - Reuters

O primeiro-ministro deixa claro que o Estado apenas vai contribuir "única e exclusivamente" com aquilo que está aprovado no Orçamento do Estado e foi aprovado pela Assembleia da República, ou seja, de contribuições anuais dentro de tecto máximo previsto aquando da venda.