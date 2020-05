Novo Banco insurge-se contra "manobras político-mediáticas" e desafia deputados

Em nota enviada às redações, o Conselho de Administração do banco diz que é “seguramente uma das entidades bancárias mais escrutinadas, tanto a nível nacional como a nível europeu, fruto, aliás, do processo que lhe deu origem”.Perante o que diz ter “transparecido” do debate parlamentar desta quarta-feira de dúvidas sobre a instituição, “os senhores deputados devem procurar, através de todas as iniciativas, e sublinhamos todas as iniciativas que estão nas suas atribuições, apurar tudo o que quiserem”.

Sublinhado que a instituição bancária está “disponível para tudo esclarecer”, a administração diz que “não pode continuar a assistir a constantes manobras que só prejudicam a sua atividade, perturbam o esforço de recuperação duramente realizado por milhares de colaboradores do Banco”.







O Novo Banco voltou ontem a dominar o discurso político. No debate quinzenal, o primeiro-ministro teve de responder às perguntas de várias bancadas parlamentares sobre as injeções de capital no banco e a sua ggestão.