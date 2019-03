Novo Banco. Marcelo concorda com Governo sobre necessidade de auditoria

RTP03 Mar, 2019, 12:57 / atualizado em 03 Mar, 2019, 13:26 | Economia

"Eu penso que aquilo que foi pedido pelo senhor ministro das Finanças foi bem pedido, uma auditoria. Os portugueses têm o direito de saber o que se passou desde que foi determinada a resolução, já lá vão muitos anos, com sucessivas gestões e saber concretamente qual o destino do dinheiro dos contribuintes. Esse esclarecimento é importante", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.



"É fundamental apurar para que isso não continue a acontecer", reforçou o Presidente da República quando questionado sobre se considera ser preocupante que portugueses continuem a ter de injetar dinheiro nos bancos.



Na sexta-feira, o Novo Banco anunciou que vai pedir uma injeção de capital de 1.149 milhões de euros ao Fundo de Resolução, tendo o Ministério das Finanças anunciado que "considera indispensável" a realização de uma auditoria para escrutinar o processo de capitalização deste banco.







No ano passado, para fazer face a perdas de 2017, o Novo Banco já tinha recebido uma injeção de capital de 792 milhões de euros do Fundo de Resolução, pelo que, a concretizar-se o valor pedido agora, as injeções públicas ficarão em mais de 1.900 milhões de euros.

Centeno disponível para ir ao Parlamento

O ministro das Finanças, Mário Centeno, manifestou hoje disponibilidade para ir ao parlamento, na próxima semana, prestar esclarecimentos sobre a situação do Novo Banco, depois de os partidos de direita terem vindo exigir "com urgência" as explicações de Mário Centeno.











Fonte oficial do Ministério das Finanças confirmou a disponibilidade do ministro para comparecer na próxima semana no parlamento para prestar esclarecimentos sobre a situação do Novo Banco na sequência do processo de resolução iniciado em 2014.











A nova injeção de capital anunciada no fim da passada semana e o anúncio de uma auditoria também foram alvo de críticas do Bloco de Esquerda. Catarina Martins considera que o Estado deveria ter nomeado um administrador para o Novo Banco, e que agora é que avança com "trancas à porta depois da casa roubada".

O Novo Banco, que ficou com parte da atividade bancária do Banco Espírito Santo (BES) - resgatado no verão de 2014 -, é desde outubro de 2017 detido em 75% pelo fundo norte-americano Lone Star, sendo os restantes 25% propriedade do Fundo de Resolução bancário (entidade da esfera pública gerida pelo Banco de Portugal).A Lone Star não pagou qualquer preço, tendo acordado injetar 1.000 milhões de euros no Novo Banco, e negociou um mecanismo que prevê que, durante oito anos, o Fundo de Resolução injete até 3,89 mil milhões de euros no banco por perdas que venha a registar num conjunto de ativos `tóxicos` e alienações de operações não estratégicas (caso ponham em causa os rácios de capital da instituição).Em 2018 o Novo Banco registou prejuízos de 1.412 milhões de euros.c/Lusa