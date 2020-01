Novo Banco. Mário Centeno defende injecções de capital

O ministro das Finanças explicou que as injecções de capital no Novo Banco não fazem parte da trajectória orçamental global que Portugal tem seguido. São contudo "importantes para o país na visão da estabilização do sistema financeiro", que tem permitido estabilizar o financiamento não apenas da Administração Pública como também das famílias e das empresas.