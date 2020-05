Novo Banco. Marques Mendes revela que são quatro os contratos de compra e venda

O antigo líder do PSD defende total transparência, por estar em causa dinheiro dos contribuintes. Por isso, e depois da injeção de mais 850 milhões de euros, através do Fundo de Resolução, Marques Mendes concorda com o pedido do Bloco de Esquerda, para que contratos sejam tornados públicos.