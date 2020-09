Novo Banco. Parlamento debate e vota propostas de comissão de inquérito dia 25

De acordo com a porta-voz da conferência de líderes, a socialista Maria da Luz Rosinha, já existem propostas formalizadas por parte de BE e Chega, mas caso venham a dar entrada outras serão incluídas no mesmo agendamento.

Para dia 17, o PCP agendou um projeto-lei que pede a reversão da privatização do Novo Banco e a sua integração na esfera pública.

"Essa é que é verdadeiramente a questão que se coloca relativamente ao Novo Banco", defendeu o líder parlamentar do PCP, João Oliveira, no final da reunião da conferência de líderes.

O BE anunciou na semana passada a entrega de um projeto de constituição de uma comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco que avalie as causas das perdas imputadas ao Fundo de Resolução, identifique responsáveis políticos por essas decisões e apure os atos da atual gestão da instituição bancária.

No final de julho, o deputado único do Chega, André Ventura, propôs uma comissão parlamentar de inquérito ao alegado financiamento de campanhas eleitorais por parte do BES, e anunciou querer alargar o seu âmbito aos negócios do Novo Banco relativos a imóveis.