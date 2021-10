Novo Banco passa de prejuízos a lucros de 154,1 ME no terceiro trimestre

"O novobanco [nova estilização do nome do banco] apresenta um resultado positivo acumulado de 154,1 ME (9M20: -853,1 ME). O resultado do 3.º trimestre foi de +16,4 ME, sendo o terceiro trimestre consecutivo com resultados positivos", já que também lucrou no primeiro (70,7 ME) e no segundo (67,0 ME).

Os resultados acumulados até setembro foram contabilizados "apesar do impacto negativo da operação de troca de dívida concluída no trimestre (-73,5 ME) que permitirá poupanças futuras", pode ler-se no comunicado do banco, também enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).