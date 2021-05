Novo Banco pode precisar de mais dinheiro se só receber 430 milhões, diz presidente da instituição

Foto: Tiago Petinga - Lusa

O presidente do Novo Banco diz que se a injeção de capital deste ano for apenas de 430 milhões de euros, como tem sido dito na imprensa, deverá ser necessário colocar mais dinheiro no banco no próximo ano.