Novo Banco pode vender carteira com 3 mil milhões de euros em crédito malparado

Entre os interessados estão empresas que têm dívidas, a maioria ao Novo Banco, mas que ainda estão em funcionamento e, dessa forma, podem ser viáveis.



Em entrevista à Reuters, o presidente do Conselho de administração do Novo Banco, Byron Haynes, estava confiante na venda.



"O nível de interesse tem sido muito alto. O progresso é bom e esperamos que essas transações se concretizem num futuro próximo", afirmou.



As propostas finais dos interessados já foram entregues e a RTP sabe que há quatro candidatos: dois fundos gigantes norte-americanos que propõem comprar a totalidade da carteira de crédito para depois venderem os ativos das empresas e realizarem dinheiro; e outros dois fundos, um português e outro espanhol, que querem ficar apenas com algumas empresas do pacote para as manterem em funcionamento depois de renegociarem a dívida e injetarem capital.



Atualmente, o banco tem um malparado de 21,8 por cento, mas "(...) a meta é chegar a um rácio de 10% entre este ano e o próximo. Ou seja, reduzi-lo para menos de metade", explica o presidente do Novo Banco.



Agora cabe ao Novo Banco escolher. Fonte do banco diz que a decisão será tomada até final do mês.