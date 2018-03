Novo Banco quer afastar mais de 400 trabalhadores

O Banco vai pagar um máximo de 35 salários aos trabalhadores que por sua vez terão de comunicar a intenção de adesão a este novo plano de saídas até ao dia 13 de abril.



O Novo Banco prevê que este processo tenha um custo de 134 milhões de euros.



Rui Riso, presidente do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas lembra que em dois anos saíram ou vão sair 20 por cento dos trabalhadores que estavam no banco no início de 2017.



O Novo Banco apresentou quarta-feira as contas de 2017. Há um resultado líquido negativo de quase mil e 400 milhões de euros.



Este ano, o Fundo de Resolução vai ter de injetar no Novo Banco cerca de 792 milhões de euros.