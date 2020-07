Novo Banco. Rui Rio diz que andam "a gozar com os portugueses"

Rui Rio quer que o Ministério Público investigue os negócios do Novo Banco e diz que o que está a acontecer é "gozar com os portugueses". A esquerda fala em crime contra o estado. O PS vai chamar o presidente do Novo Banco e do Fundo de Resolução na reabertura dos trabalhos parlamentares em Setembro.