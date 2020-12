Novo Banco vende créditos malparados por menos de metade do valor

O Novo Banco fez uma nova operação venda de créditos malparados, mas só encaixou menos de metade do valor bruto das dívidas. A carteira de crédito tinha um valor bruto de 79 milhões de euros, mas o valor obtido rondou apenas os 30 milhões.