Novo Banco vendeu operação na Venezuela por 272 mil euros

Lusa02 Mar, 2018, 21:55 | Economia

"O Novo Banco informa que o valor de venda dos ativos e passivos da Sucursal na Venezuela do Novo Banco ao Bancamiga, Banco Universal, C.A, da Venezuela, ascendeu a 11.707.500 mil bolívares venezuelanos (aproximadamente 272 mil euros ao cambio DICOM--BCV de 28 de fevereiro de 2018)", lê-se na informação à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo o banco, esta venda não tem impacto em resultados uma vez que a operação na Venezuela foi "totalmente provisionada em 2017".

Na quinta-feira foi conhecido que o Novo Banco ia deixar de ter atividade bancária na Venezuela com a venda da sua operação naquele país ao Bancamiga. Contudo, então não era referido o valor do negócio.

Desde outubro passado, o Novo Banco pertence maioritariamente (em 75%) ao fundo norte-americano Lone Star, mantendo o Fundo de Resolução bancário os restantes 25%.

A compra do Novo Banco não implicou o pagamento de qualquer preço, tendo o Lone Star acordado injetar 1.000 milhões de euros no Novo Banco para o capitalizar.

Segundo a imprensa, referente a 2017, o Novo Banco poderá apresentar prejuízos entre 1.000 e 2.000 milhões de euros referentes a 2017.

O Governo já admitiu que o Estado poderá injetar este ano mais dinheiro no Novo Banco, ao abrigo do mecanismo de capital contingente acordado com a Lone Star (que prevê um máximo de injeção de 3,89 mil milhões de euros), caso haja perdas no banco que afetem o rácio de capital.

O Novo Banco foi criado em agosto de 2014, aquando da resolução do BES. Apesar de ter sido criado como o `banco bom`, ficou no seu balanço com muitos ativos problemáticos do ex-BES.