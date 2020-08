Novo Banco vendeu seguradora do ramo vida com desconto de quase 70%

É mais um negócio com prejuízos para o Novo Banco. Em outubro do ano passado, o banco vendeu a seguradora GNB Vida com um desconto de 70%.



A venda a uma sociedade gerida por fundos da norte-americana Apax Partners foi feita por 123 milhões de euros, quando o Novo Banco avaliava a seguradora em 391 milhões em junho do ano passado.



A notícia avançada pelo Jornal Público diz que este prejuízo de 268 milhões de euros nesta operação foi uma das razões que levou o banco liderado por António Ramalho e pedir novamente uma injeção de capital ao Fundo de Resolução.



Em comunicado, o Novo Banco garante que a venda até ao final de 2019 era um dos compromissos assumidos com a Comissão Europeia.