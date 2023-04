Novo centro oncológico para doentes do Algarve e Alentejo

João Relvas - Lusa

Deve começar a funcionar no próximo ano o futuro Centro Oncológico de Referência do Sul. O concurso público internacional foi lançado no mesmo dia em que os municípios de Faro e Loulé cederam um terreno junto ao Estádio Algarve, onde será também construído o hospital central.