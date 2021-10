Novo contrato de transporte aéreo nos Açores em vigor na segunda-feira

Em comunicado, o executivo de coligação PSD/CDS-PP/PPM esclarece que o contrato, respeitante ao período 2021-2026, acrescenta rotas entre Ponta Delgada/Graciosa e Ponta Delgada/Corvo.

Nas "novas Obrigações de Serviço Público" inclui-se, também, "o acréscimo de uma frequência semanal, no domingo, entre a Horta e o Corvo" e "a reintrodução de um segundo voo à quarta-feira entre Ponta Delgada [ilha de São Miguel] e [a ilha de] Santa Maria, bem como o incremento da capacidade de carga das aeronaves".

O Governo, de coligação PSD/CDS-PP/PPM, destaca ainda o "ajustamento horário com o objetivo de permitir aos passageiros com destino ao exterior da região reduzir o tempo de conexão com outras companhias áreas nos aeroportos com `gateway`".

"Estas novas Obrigações de Serviço Público incluem um aumento das frequências mínimas para todas as ilhas do arquipélago, acrescentando rotas entre Ponta Delgada e Graciosa e Ponta Delgada e o Corvo, bem como o acréscimo de uma frequência semanal, no domingo, entre a Horta e o Corvo", descreve a nota de imprensa.

Referindo-se à "Concessão do Serviço de Transporte Aéreo Regular no interior da Região Autónoma dos Açores, o secretário Regional dos Transportes, Turismo e Energia, Mário Mota Borges, assinala que "os termos contratualizados representam o reforço do compromisso com a coesão territorial entre as nove ilhas e da mobilidade entre elas".

"Dando cumprimento ao inscrito no Programa do XIII Governo Regional dos Açores, a revisão deste modelo visa garantir uma efetiva mobilidade entre as ilhas da região e adaptar a oferta de lugares às necessidades de cada ilha, servindo as populações, mas também potenciando a dispersão dos fluxos turísticos", refere o Governo.

O contrato foi visado pelo Tribunal de Contas na quarta-feira, após ter sido assinado pelo Secretário Regional dos Transportes, Turismo e Energia e a SATA Air Açores - Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos, S.A., a 28 de setembro, acrescenta.