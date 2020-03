Novo coronavírus. Banco central do Canadá corta taxa de juro pela 1ª vez desde 2015

Otava, 04 mar 2020 (Lusa) - O Banco do Canadá anunciou hoje uma descida de 50 pontos base na sua taxa de juro diretora, justificando a medida com o "substancial choque negativo" do nas perspetivas económicas canadianas e mundiais.