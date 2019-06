Novo crédito à habitação cai em abril após ter subido em março (BdP)

Lusa11 Jun, 2019, 12:22 | Economia

De acordo com os últimos dados do BdP relativos a empréstimos e depósitos bancários, foram concedidos em abril 804 milhões de euros pelos bancos às famílias para empréstimos à habitação, menos do que os 870 milhões de euros de março, mas acima dos 734 milhões de euros de fevereiro e dos 783 milhões de euros concedidos em abril de 2018.

Desde o início do ano foram já emprestados 3,155 mil milhões de euros de novos créditos à habitação, valor superior aos 2,969 mil milhões de euros concedidos no ano passado entre janeiro e abril.

Ainda em crédito aos particulares, foram concedidos em abril 363 milhões de euros em empréstimos ao consumo, menos 25 milhões de euros do que em março e menos sete milhões de euros do que no mesmo mês de 2018.

Para outros fins foram emprestados 159 milhões de euros, menos 33 milhões de euros do que em março e mais 17 milhões de euros do que no mês homólogo do ano anterior.

Em abril deste ano, de acordo com a informação divulgada pelo BdP, a taxa de juro média do crédito a particulares para compra de habitação diminuiu três pontos base, para 1,33%, o que corresponde a um novo mínimo histórico.

Já no crédito ao consumo e para outros fins as taxas de juro médias foram, respetivamente, de 7,13% e 3,85%.

Por fim, a taxa de juro média dos novos empréstimos às empresas foi de 2,40%, acima dos 2,20% de março. Nas operações de crédito acima de um milhão de euros a taxa de juro aumentou para 1,99%, enquanto nas inferiores a um milhão de euros subiu para 2,66%, "diminuindo o diferencial entre as duas taxas face ao mês anterior", nota o BdP.