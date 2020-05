Novo crédito ao consumo caiu 10% em março em termos homólogos para 552 ME (BdP)

O valor concedido em crédito ao consumo em março (551,6 milhões de euros) foi o mais baixo desde julho de 2017, de acordo com os registos do Banco de Portugal sobre a evolução dos novos créditos aos consumidores.

Por tipos de crédito, em março, o montante emprestado para crédito automóvel foi de 208,1 milhões de euros, menos 10,7% do que em fevereiro e menos 12% do que no mesmo mês de 2019.

Para créditos pessoais (sem finalidade específica, lar, consolidação de créditos) foram concedidos 259,7 milhões de euros, menos 14% do que no mês anterior e menos 6% do que no mesmo mês de 2019, e para outros créditos pessoais (sem finalidade específica, lar, consolidado e outras finalidades) foram 5,9 milhões de euros, numa redução de 39,4% face a fevereiro e 35,3% face a março de 2019.

Por fim, em cartões de crédito, linhas de crédito, contas correntes bancárias e facilidades de descoberto foram emprestados 77,8 milhões de euros em janeiro, o que representa uma diminuição de 27,2% em relação ao mês anterior e 17,4% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Março foi o primeiro mês em que se sentiu o impacto da covid-19, com redução significativa da atividade económica sobretudo a partir da segunda metade, altura em que foi declarado o estado de emergência.