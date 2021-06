Novo crédito ao consumo dispara em termos homólogos para 536 ME em abril e cai face a março

Em abril, o montante dos novos créditos pessoais recuou 9,7% face a março, para 225 milhões de euros, enquanto os novos empréstimos para compra de automóvel aumentaram 8,1% para 222 milhões de euros, e os novos empréstimos através de cartões e descoberto cresceram 6% para 89 milhões de euros.

Em número, os novos créditos pessoais caíram 10,6% em cadeia, somando 32.615 contratos, os novos empréstimos para compra de automóvel subiram 6,9% para 15.625 contratos, e os novos empréstimos através de cartões e descoberto mantiveram-se nos 67.225 contratos.

No total, o número de novos créditos concedidos aos consumidores em abril somaram os 115.465, mais 163,6% do que no mês homólogo e 2,4% abaixo do mês de março.