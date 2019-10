Novo crédito pessoal em alta e automóvel em queda em agosto

Redação, 15 out 2019 (Lusa) -- O montante dos novos créditos aumentou 16,9% no crédito pessoal e 17% nos cartões e descoberto, recuando 8,1% no automóvel, em agosto face ao mês homólogo, para um total de 637 milhões de euros, divulgou hoje o BdP.

De acordo com os dados mais recentes do Banco de Portugal (BdP) sobre a evolução dos novos créditos aos consumidores, o valor dos novos créditos pessoais subiu 16,9% para 282 milhões de euros, enquanto o montante dos novos empréstimos para compra de automóvel decresceu 8,1% para 261 milhões de euros.

Em número, os novos créditos pessoais aumentaram 9,8%, somando 40.538 contratos, e os novos empréstimos para compra de automóvel recuaram 8,4%, para 18.356 contratos.

Quanto aos novos empréstimos através de cartões e descoberto, subiram 17,0% em montante, para 94 milhões de euros, e 19,7% em número, para um total de 76.297 contratos.