Novo PM da Austrália aponta interesses estratégicos e económicos comuns com Indonésia

"As relações com a Indonésia são das mais importantes. Nós não estamos ligados apenas pela geografia, mas também pelas opções", disse o primeiro-ministro australiano em conferência de imprensa na capital indonésia, com o seu homólogo Joko Widodo.

"As nossas relações estão reforçadas pelos interesses estratégicos e económicos que partilhamos", disse ainda Albanese.

O presidente Joko Wiododo sublinhou que as boas relações entre os dois Estados vizinhos devem contribuir para "a paz e prosperidade da região".

Contrastando com as reservas do anterior chefe do governo conservador da Austrália em relação aos políticos indonésios, os dois governantes, num gesto de boas relações, passearem juntos de bicicleta frente ao Palácio Presidencial da República da Indonésia, em Jacarta.

O dirigente australiano confirmou a presença na reunião do G20 em novembro em Bali, sul da Indonésia, que vai debater nomeadamente a situação da economia mundial, sendo que o chefe de Estado russo pode vir a estar presente.

"Como disse antes de vir para a Indonésia (...) Vladimir Putin participou em várias reuniões na Austrália a convite do (ex-primeiro-ministro) Tony Abbott", disse Albanese aos jornalistas, referindo-se ao chefe de governo do Partido Liberal australiano que exerceu o cargo entre 2013 e 2105.

"Isto não significa que concordemos com a posição (da Rússia). Na verdade, consideramos a conduta do presidente Putin abominável e ilegal", acrescentou Albanese.

Ao assumir o cargo, o novo governo trabalhista australiano iniciou uma série de posturas diplomáticas para contrariar a crescente influência da República Popular da China na região.

O primeiro-ministro australiano, cuja visita à Indonésia se vai prolongar por três dias, manifestou também o desejo de fortalecer as relações comerciais entre os dois países e de cooperar na questão das mudanças climáticas e da segurança regional.

Albanese ofereceu também total empenhamento por parte da Austrália na cooperação técnica ao projeto de transferência da capital administrativa indonésia de Jacarta para Nusantara, na ilha do Bornéu.

Trata-se da primeira visita de Estado desde que Albanese assumiu a liderança do governo australiano em 23 de maio, após uma viagem ao Japão para uma cimeira da aliança informal com os Estados Unidos e o Japão e que visa atenuar a influência militar de Pequim na região Ásia-Pacífico.

A Indonésia foi um dos países da Ásia que demonstrou preocupação em 2021 sobre a aliança entre a Austrália, Reino Unido e Estados Unidos sobre a compra de submarinos nucleares por Camberra.

