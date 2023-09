Novo presidente da Turismo do Centro quer apostar na captação de mão-de-obra

"Vamos focar a nossa atenção na escassez de trabalhadores, com uma aposta forte na captação e retenção de recursos humanos, mas também na sua capacitação", disse Raul Almeida, que discursava na cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos sociais da Turismo do Centro de Portugal, que decorreu no Convento São Francisco, em Coimbra.

O novo presidente daquela entidade regional disse pretender colaborar com as diversas associações profissionais do setor, de forma a resolver a falta de mão-de-obra no setor.

A sua direção irá também procurar consolidar a marca Turismo Centro e os seus produtos âncoras e promover uma relação mais estreita entre entidade regional e operadores públicos e privados.

Uma aposta contínua na qualificação da oferta, um ambicioso programa de promoção do destino e o desígnio da região como um destino sustentável, acessível e inteligente são outros dos objetivos para o mandato que agora inicia, elencou Raul Almeida.

No decorrer do discurso, o novo presidente da Turismo do Centro de Portugal afirmou que irá também avançar com a criação de um conselho estratégico, que terá uma função consultiva sobre as estratégias de fundo da entidade.

O conselho irá reunir as oito comunidades intermunicipais que compõem a região, as três universidades e seis politécnicos presentes no território, bem como representantes do setor privado e associações.

Na cerimónia, esteve também presente o secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda.