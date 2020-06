Novo regime do lay off. UGT aprova, CGTP critica

Numa primeira análise a estas medidas, as confederações patronais referem pontos positivos e negativos.



Depois do lay-off simplificado, vem as medidas de apoio à retoma da atividade



As empresas que tenham quebras de faturação entre 40 e 60% podem reduzir o horário de trabalho dos funcionários.



A entidade patronal fica responsável pelo pagamento da remuneração das horas trabalhadas, o Estado comparticipa em 70% o período de inatividade.



Os trabalhadores com horário reduzido recebem entre 77 e 83% do salário a partir de agosto, em outubro a retribuição fica entre os 88 e os 92%.



Do lado dos sindicatos, a UGT aprova na generalidade estras decisões do Governo, a CGTP é mais crítica.



Outros dos mecanismos já anunciados era o pagamento de um salário mínimo por trabalhador, de uma só vez, para empresas que retomem a laboração depois de lay-off.



Esta medida é agora aumentada para dois salários mínimos, pagos ao longo de seis meses.