Novos créditos ao consumo aumentam 10% em 2018 (BdP)

Lusa15 Fev, 2019, 13:24 | Economia

De acordo com os últimos dados do banco central sobre a evolução dos novos créditos aos consumidores, o valor do novo crédito automóvel ascendeu a 3.120 milhões de euros no ano passado, correspondendo a mais de 42% do total do crédito ao consumo concedido e registando uma subida de 12% face a 2017.

Já o crédito pessoal concedido somou 3.156 milhões de euros, mais 11,8% face a 2017, dos quais 3.069 milhões de euros relativos aos denominados "outros créditos pessoais" (empréstimos sem finalidade específica, empréstimos para o lar, crédito consolidado e outras finalidades, que aumentaram 11%), e 86,7 milhões de euros relativos a crédito pessoal para educação, saúde, energias renováveis e locação financeira de equipamentos, cujo valor se manteve estável.

No que respeita aos novos empréstimos através de cartões de crédito, linhas de crédito, contas correntes bancárias e facilidades de descoberto, somaram 1.079 milhões de euros no ano passado, aumentando muito ligeiramente face a 2017.

Considerando apenas os dados do mês de dezembro, divulgados hoje pelo BdP, o montante dos novos créditos aos consumidores aumentou 1,7% em termos homólogos no consumo pessoal, para 253 milhões de euros, e subiu 2,8% no consumo automóvel, para 271 milhões de euros.

Em número, os novos créditos pessoais aumentaram 4,8%, somando 39.998 contratos, e os novos empréstimos para compra de automóvel subiram 1,0%, para 18.046 contratos.

Quanto aos novos empréstimos através de cartões e descoberto, no mês de dezembro aumentaram 3,6% em montante, para 99 milhões de euros, mas diminuíram 4,5% em número, para um total de 76.645 contratos.