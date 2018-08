Novos horários nas linhas de Cascais, Sintra, Norte e Oeste

Na Linha de Cascais, os comboios vão passar a circular, em hora de ponta, com um intervalo de 15 minutos em vez dos atuais 12. Fora da hora de ponta mantêm-se de 20 em 20 minutos.



Na Linha do Norte a alteração está relacionada com as intervenções em curso pela Infraestruturas de Portugal.



A alteração mais significativa verifica-se nos horários de comboios de longo curso