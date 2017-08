Novos incentivos à contratação a partir de hoje

As novas regras prevêem a dispensa temporária parcial ou total do pagamento de contribuições.



O diploma determina que haja uma redução temporária de 50 por cento da taxa social única.



Este corte tem uma duração de cinco anos quando os contratados são jovens à procura do primeiro emprego.



O mesmo desconto é aplicado, mas num período de três meses, às empresas que contratarem desempregados de longa duração.



As empresas com dívidas ao Fisco ou à Segurança Social não têm direito a aceder aos incentivos.