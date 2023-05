Novos limites às comissões bancárias entram em vigor

A lei publicada em Diário da República na segunda-feira limita ainda a cobrança de comissões em mudanças de titularidade das contas de depósitos à ordem em caso de divórcio.





Nos processos de habilitação de herdeiros por óbito de um titular da conta, os bancos não podem cobrar uma comissão superior a 10% do Indexante dos Apoios Sociais (IAS).





Os bancos deixam ainda de poder cobrar quaisquer comissões por fotocópias de documentos da instituição que respeitem ao cliente, emissão de segunda via de extratos bancários ou outros documentos.





No caso de depósito de moedas, não podem cobrar comissões superiores a 2% do valor da operação.



Entre outras medidas, quando há o incumprimento, num mesmo mês, do pagamento de prestações de vários contratos de crédito que sejam suportados por uma mesma garantia os bancos passam a só poder cobrar a comissão associada ao incumprimento que ocorrer em primeiro lugar.