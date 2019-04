Novos passes. Costa rejeita críticas de eleitoralismo

RTP01 Abr, 2019, 11:52 / atualizado em 01 Abr, 2019, 13:42 | Economia

O primeiro-ministro lembrou que todas as Áreas Metropolitanas e todas as Comunidades Intermunicipais do país aderiram à redução tarifária, apesar de alguns só aplicarem a medida a partir de maio. "É uma medida que os autarcas de todas as cores souberam construir", assegurou o chefe do Executivo, lembrando que a redução tarifária está a ser construída desde março do ano passado.



António Costa considerou ainda um "disparate" a notícia veiculada na edição desta segunda-feira do Público sobre uma derrapagem orçamental da medida, garantindo que está a ser aplicado o que constava do Orçamento do Estado.



O primeiro-ministro destaca a popuança que o novo passe único gera e recorda que o passe família, que deverá entrar em vigor em julho, irá aumentar esses benefícios. Além disso, Costa argumenta que a comodidade é outro ponto forte, com um único título de transporte para toda a Área Metropolitana e para todos os meios de transporte.







As comunidades que se dizem preparadas para aplicar já medidas são as do Baixo Alentejo, Região de Coimbra, Viseu Dão Lafões, Douro, Médio Tejo, Oeste, Cávado e Ave.





Poupanças podem ultrapassar os 100 euros por mês

Maria das Dores Meira, presidente da Câmara Municipal de Setúbal, fez as contas à poupança para quem vive neste município e vai trabalhar para Lisboa. Um alívio na carteira que pode chegar aos 1660 euros por ano.

Cecília Sales, do Movimento de Utentes dos Serviços Públicos, fez as contas à Antena 1. Dá o exemplo de Setúbal como um dos que gera maiores poupanças para os utentes, mas lembra outros casos, como o de utentes da Póvoa de Varzim que se deslocam diariamente para o Porto e que têm poupanças por mês na ordem dos 28 euros.





Cecília Sales alerta, no entanto, para a necessidade de reforçar a frota de transportes agora que os preços dos transportes públicos baixam em vários pontos do país e é esperado um aumento da procura na ordem dos dez por cento até ao final do ano.









Eduardo Vítor Rodrigues lembra que este projeto começou do zero e vai crescer até que a procura de novos utilizadores de transportes públicos estabilize.





O presidente do Conselho Metropolitano do Porto diz que o investimento das Câmaras Municipais vai aumentar nos próximos dois anos no programa de apoio à redução tarifária. No caso do Grande Porto, esse investimento já vai em mais de três milhões de euros.

Os passes metropolitanos Navegante, em Lisboa, e Andante, no Porto, passam a ter um custo máximo de 40 euros e permitem viajar por todos os concelhos das Áreas Metropolitanas, estimando-se que permitam às famílias poupar, nalguns casos, cerca de 100 euros mensais, principalmente para quem se dirige diariamente dos concelhos mais distantes para o centro.Nas mesmas áreas, para quem quer viajar apenas dentro de um concelho, os passes passam a custar um máximo de 30 euros.No resto do país, coube a cada uma das 21 comunidades intermunicipais definir quais os descontos para os seus municípios e algumas começam já a aplicar reduções a partir desta segunda-feira, embora a maior parte esteja ainda a ultimar planos para os respetivos concelhos e remeta a sua aplicação para maio.O objetivo desta redução e simplificação tarifária é levar mais utentes para o transporte público, abandonando o transporte individual, e devolver rendimentos às famílias.Os novos tarifários decorrem do Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos (PART), que conta com 104 milhões de euros do Fundo Ambiental, através do Orçamento do Estado.O programa terá ainda a comparticipação das autarquias envolvidas, que contribuirão com pelo menos 2,5 por cento das verbas que lhes forem atribuídas para aplicar as medidas.