Novos Passes. Costa rejeita críticas de eleitoralismo

O primeiro-ministro lembrou que todas as Áreas Metropolitanas e todas as Comunidades Intermunicipais do país aderiram à redução tarifária, apesar de alguns só aplicarem a medida a partir de maio. "É uma medida que os autarcas de todas as cores souberam construir", assegurou o chefe do Executivo.



António Costa considerou ainda um "disparate" a notícia hoje veiculada sobre uma derrapagem orçamental da medida, garantindo que está a ser aplicado o que constava do Orçamento do Estado.