Novos projetos de investimento estrangeiro geram 4.800 empregos anuais em Bogotá

Lusa 21 Ago, 2017, 19:47 | Economia

Segundo estudos da agência de promoção da capital colombiana, citados pela Efe, estes novos projetos chegaram à cidade na última década.

De acordo com a Efe, Bogotá concentra quase metade (46%) dos empregos criados na Colômbia através do investimento direto estrangeiro (IDE) em projetos `greenfield` [que começam do zero].

No primeiro trimestre deste ano, o investimento `greenfield` gerou 1.251 empregos, mais 76% que um ano antes.

No ano passado, a região de Bogotá arrecadou 1.930 milhões de dólares (cerca de 1.641 euros, à taxa de câmbio atual) em novo IDE e expansão, segundo a equipa de Inteligência de Mercados da Invest In Bogotá, refere a Efe.

Os Estados Unidos lideram a lista de investidores estrangeiros, seguido de Espanha, França e Alemanha.

O diretor executivo da Invest in Bogotá, Juan Gabriel Pérez, disse à Efe que os serviços são o setor que gera maior emprego na capital colombiana.

Empresas portuguesas como a Jerónimo Martins ou a Mota-Engil têm apostado no mercado colombiano nos últimos anos.