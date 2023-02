Número de alojamentos em Portugal cresceu 1,7% na última década

"Os resultados dos Censos 2021 assinalaram um abrandamento do ritmo de crescimento do parque habitacional. No momento censitário (19 de abril de 2021), o parque habitacional português era composto por 3.573.416 edifícios clássicos e 5.981.482 alojamentos, observando-se aumentos de 0,8% e 1,7%, respetivamente, face ao recenseamento de 2011" refere o estudo "O que nos dizem os Censos sobre a habitação", hoje apresentado na sede do INE, em Lisboa.

O instituto estatístico refere que este crescimento do parque habitacional foi "visivelmente inferior ao verificado em décadas anteriores, em que as taxas de variação foram sempre superiores a 10% para os edifícios, e entre os 16,3% a 25,0% para os alojamentos".

Entre 2011 e 2021 foram construídos 110.784 edifícios, o equivalente a 3,1% do parque.

Entre os edifícios presentes no parque habitacional, é verificável que 31,9% foram construídos entre 1981 e 2000 e 17,9% desde 2001.

Esta dinâmica traduziu-se num índice de envelhecimento de edifícios em 747, significando que em cada 100 edifícios construídos desde 2011, há 747 edifícios anteriores a 1960.

Em termos de perfil habitacional, os edifícios com apenas um alojamento correspondiam a 86,7% dos edifícios clássicos, enquanto os com três ou mais alojamentos configuravam 8,1% do parque habitacional português.

O INE destaca ainda que na década em análise houve uma alteração ao padrão de construção, havendo um "aumento de 5,0 pontos percentuais na proporção de edifícios construídos com um alojamento, face à distribuição total no país".

Edifícios com um ou dois pisos totalizam 83,7% do total, edifícios com três pisos 10,4% e 5,9% com quatro ou mais pisos.