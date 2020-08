Número de baixas por doença aumenta 17,4% em julho para quase 166 mil

"Em julho de 2020 verificou-se um acréscimo do número de subsídios por doença, registando-se mais 16.526 subsídios (11,1%) do que em junho, o que resulta num total de 165.916", pode ler-se na síntese estatística elaborada pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Face a julho de 2019, o número de subsídios por doença subiu 17,4%, ou sejam, mais 24.628 pessoas de baixa face ao período homólogo, mostram as estatísticas.

"Tal como nos meses anteriores, estes totais englobam, além das baixas por contágio pelo novo coronavírus, o subsídio por isolamento profilático, agrupado com o subsídio por tuberculose, por partilharem condições de atribuição idênticas", explica o GEP.

De acordo com o documento, 58,7% dos beneficiários (97.323) são do sexo feminino e 41,3% do masculino (68.593 beneficiários).

No grupo "outras doenças" verificou-se uma subida mensal de 24% para 149.970 subsídios.

Quanto ao grupo "tuberculose e isolamento profilático por covid", houve uma redução de 41% em julho face a junho, o que corresponde a uma diminuição de 29. 823 para 17.624 beneficiários.

Os dados da Segurança Social mostram ainda que em julho foram processadas 2.064.880 pensões de velhice, mais 4.854 pensões (0,2%) do que no mês anterior.

Face ao período homólogo, houve um aumento de 1,1%, passando a ser atribuídas mais 23.090 pensões de velhice.

Já o número de pensões de invalidez aumentou 0,9% em termos homólogos e diminuiu 0,5% em relação ao mês anterior, para 184.520.

Quanto às pensões de sobrevivência, foram contabilizadas 719.471, mais 0,4% em relação a junho e um aumento homólogo de 0,9%.