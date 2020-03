Número de compras com multibanco e levantamentos caem para cerca de metade

De acordo com a gestora do sistema de cartões de débito, esta diminuição no número de transações na rede multibanco (queda de 44 a 49 pontos percentuais em compras e levantamentos, respetivamente), foi acompanhada, na semana entre 16 e 22 de março, de um aumento do valor médio gasto em cada compra e da quantidade de dinheiro levantada em cada operação.

O valor médio das compras na Rede Multibanco, adianta a SIBS, tem revelado uma tendência progressiva de aumento, e, no período em análise, passou para 42,1 euros, face aos 37,4 euros da semana anterior (+12,5%) e aos 34,7 euros da média verificada antes da confirmação de casos do novo coronavírus em Portugal (+21%).

Já o valor médio dos levantamentos aumentou para 84,5 euros, mais 25% face à média de 67,8 euros registada antes do anúncio de casos.

No mesmo sentido, as compras através de MB Way aumentaram relativamente ao registado antes da confirmação do primeiro caso de covid-19 no país, acrescenta a SIBS.

"Uma evolução que permite destacar a conveniência da utilização do MB Way para as compras, uma vez que permite que todos os pagamentos sejam efetuados `sem contacto` com o terminal de pagamento, qualquer que seja o montante, cumprindo as recomendações de prevenção de contágio das autoridades de saúde", argumenta.

Tal como nas semanas anteriores, a SIBS verificou uma concentração de compras em super e hipermercados e farmácias e parafarmácias, tendo estes setores passado a representar mais de metade (54%) das compras efetuadas em Portugal na última semana.

Quanto às compras de portugueses no estrangeiro, os dados da SIBS refletem uma redução de 56 pontos, na semana de 16 a 22 março.

Também as compras de estrangeiros em Portugal sofreram uma descida de 69 pontos.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 360.000 pessoas em todo o mundo, das quais cerca de 17.000 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 6.077 mortos em 63.927 casos. Segundo as autoridades italianas, 7.024 dos infetados já estão curados.

Em Portugal, há 23 mortes e 2.060 infeções confirmadas, segundo o balanço feito na segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.