Número de desempregados com subsídio baixou 10,5% em março para os 188.210

Lusa20 Abr, 2018, 19:11 | Economia

De acordo com os dados mensais da Segurança Social, o número de beneficiários do subsídio de desemprego foi de 151.330 em março, menos 8,4% (13.804 pessoas) do que no mês homólogo de 2017 e menos 2,1% (3.264 pessoas) do que em fevereiro.

Em março deste ano o subsídio social de desemprego inicial abrangeu 9.291 indivíduos, menos 15,6% (1.821 desempregados) face a março de 2017 e menos 5,1% (504 desempregados) relativamente fevereiro.

O número de desempregados com subsídio social de desemprego subsequente foi de 23.933, o que corresponde a menos 8.184 subsídios em termos homólogos (queda de 15,6%) e mais 133 relativamente a fevereiro (aumento de 0,6%).

O valor médio do subsídio em março foi de 485,60 euros.

Segundo os dados da Segurança Social, o prolongamento do subsídio social desemprego abrangeu 26 indivíduos em março, menos 14 em termos homólogos e menos três relativamente a fevereiro.

A medida extraordinária de apoio aos desempregados de longa duração foi atribuída a 4.734 pessoas, ou seja, mais 1.751 do que em março do ano passado e mais 1.532 pessoas do que em fevereiro deste ano.

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego baixou 16,6% em março, face a igual mês de 2017, para 393.335 pessoas, caindo 2,8% face ao mês anterior, segundo dados divulgados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) na quinta-feira.

De acordo com a série longa do instituto, é preciso recuar a agosto de 2008 para encontrar um valor mais baixo do que aquele que foi apurado em março deste ano.