Número de desempregados com subsídio de desemprego recuou em dezembro para 163.824

De acordo com a síntese estatística mensal elaborada pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, aquele total de 163.824 de subsídios pagos a desempregados traduz uma redução mensal de 101 beneficiários e homóloga de 49.144 beneficiários.

O sexo feminino representava em dezembro 56,9% dos beneficiários de prestações de desemprego e o sexo masculino 43,1%, tendo-se verificado uma diminuição de prestações de desemprego processadas a mulheres em 0,9%, face ao mês anterior, enquanto no caso dos homens houve um aumento de 1,1%.

Os dados referentes às várias tipologias de prestações de desemprego indicam que o subsídio de desemprego abrangeu 126.723 pessoas em dezembro, número que reflete uma quebra de 0,3% face ao mês anterior, e de 13,1% em relação ao período homólogo.

Já o número de beneficiários do subsídio social de desemprego inicial foi de 7.322, com o GEP a assinalar um crescimento mensal de 17,3% e de 10,6% face ao mesmo mês do ano anterior.

Por seu lado, o subsídio social de desemprego subsequente chegou em dezembro a 23.745 pessoas, o que traduz uma diminuição de 4,6% (menos 1.147 beneficiários) face a novembro e um aumento de 57,9% face ao mês homólogo (mais 8.703 beneficiários).

Os dados estatísticos da Segurança Social revelam que o valor médio das prestações de desemprego foi de 588,02 euros em dezembro, mantendo-se estável face aos 588,81 registados em novembro, e correspondendo ao valor mais elevado desde o início da série, em janeiro de 2006.

O Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) divulgou hoje que o número de desempregados inscritos nos centros de emprego baixou 11,8% em dezembro em termos homólogos, para 307.005, o valor mais baixo neste mês nos últimos 30 anos, segundo o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Quando comparado com dezembro de 2019, período pré-pandemia, a redução foi de 1,1% (-3.477 pessoas), sendo que em cadeia, entre novembro e dezembro de 2022, eram mais 10.282 (+3,5%) as pessoas desempregadas.