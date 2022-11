Número de desempregados em Portugal aumentou pelo terceiro mês consecutivo

São mais 1900 pessoas desempregadas do que no mês de setembro, e mais de 11 mil se compararmos com o mês de julho.



Em relação a Setembro, o maior aumento no número de pessoas sem trabalho registou-se no Algarve, onde ocorreu uma subida a rondar os 20%.



Este número continua, no entanto, bem abaixo dos valores de 2021.