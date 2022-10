Número de desempregados inscritos aumentou em Setembro

O Algarve, muito dependente do turismo, foi a região com maior aumento no número de pessoas sem trabalho.



No entanto, se a comparação for feita com Setembro do ano passado, há uma descida de 20 por cento no número total de desempregados inscritos, o que corresponde a quase 72 mil pessoas.