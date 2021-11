Número de desempregados inscritos continua a baixar

O número de desempregados incritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional é o mais baixo desde março do ano passado, ou seja desde que a pandemia chegou a Portugal. No final de outubro havia um pouco mais de 350 mil pessoas sem trabalho inscritas. Representa uma redução de 2,1% no espaço de um mês.