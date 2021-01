Número de desempregados inscritos nos centros de emprego aumentou quase 30% em dezembro

O aumento em relação a novembro é de um por cento.



No final de dezembro, estavam registados nos serviços de emprego do continente e regiões autónomas 402.254 desempregados.



O desemprego registado aumentou em todas as regiões, com destaque para o Algarve com mais de 60% e Lisboa e Vale do Tejo com mais de 40%.