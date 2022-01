Número de desempregados inscritos nos centros de emprego subiu em dezembro

No final de dezembro havia perto de 348 mil pessoas sem trabalho inscritas no IEFP.



No entanto, na comparação com o ano anterior foi registada uma quebra de 13,5%, ou seja, menos 51 mil desempregados inscritos nos centros de emprego.



Em reação ao aumento mensal registado no número de desempregados em dezembro, o Ministério do Trabalho sublinha que "é habitual" nesta altura do ano e que isso aconteceu em dez no total de 14 anos.