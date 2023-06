Número de desempregados inscritos recua 3,6% em maio

De acordo com uma nota do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, "em maio estavam inscritas 285.855 pessoas" no Instituto do Emprego e Formação Profissional, "o que representa uma diminuição de 3,2 por cento (-9.567 pessoas) relativamente ao mês anterior e -3,6 por cento (-10.539 pessoas) comparativamente ao nível observado em maio de 2022".

O número de jovens desempregados inscritos caiu em 5,8 por cento (-1.861 pessoas) relativamente ao mês anterior, "atingindo o segundo valor mais baixo de sempre no mês de maio". Ficou, todavia, 1,2 por cento acima (mais 359 pessoas) de maio de 2022.

Já o desemprego de longa duração (116.729 pessoas) teve um recuo em cadeia de 2,5 por cento (-2.871 pessoas) e decresceu em 21,8 por cento por comparação com maio de 2022 (-31.784 pessoas).