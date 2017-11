Número de funcionários públicos aumentou 0,8% no terceiro trimestre para 661 mil

Lusa15 Nov, 2017, 20:53 | Economia

Em setembro havia, assim, mais 5.259 trabalhadores nas administrações públicas do que no mesmo mês de 2016, revelam os dados da publicação trimestral da Direção Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP).

Os maiores aumentos homólogos verificaram-se no Ministério da Educação (mais 2.044 trabalhadores do que em setembro de 2016) e no Setor Empresarial do Estado (mais 1.089 funcionários).

Os contratos a termo na administração pública caíram em 670 face ao mesmo período do ano passado, para um total de 68.302. Já face ao trimestre anterior, a redução foi de 9.902 contratos a termo.

A SIEP revela ainda que, apesar da queda homóloga do número de funcionários, a comparação face ao final de 2016 e ao trimestre anterior, mostra que o número de funcionários públicos caiu 0,4% e 1,0%, respetivamente.

Os ministérios da Educação e do Ensino Superior foram os que mais contribuíram para a redução trimestral, com menos 5.709 postos de trabalho, "refletindo a atividade do início do ano letivo 2017/2018, com os processos de colocação dos docentes contratados, dos técnicos superiores para atividade de enriquecimento curricular (AEC) nos estabelecimentos de ensino básico, secundário e superior", lê-se no documento.

A DGAEP destaca ainda a saída definitiva de médicos nos estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde, Entidades Públicas Empresariais (EPE) e Agrupamentos de Centros de Saúde, "por motivos de extinção da relação jurídica de emprego ou caducidade de contrato, entre outros".

Por outro lado, verificou-se um aumento trimestral de 0,3% na administração local, para 112.059 trabalhadores, devido, sobretudo, a "novos contratos de técnicos superiores (1,3%) e assistentes técnicos (0,4%) para novas atividades culturais, turísticas e de construção", explica o organismo.

Comparando com o período homólogo, o número de funcionários na administração local aumentou 1,9% (mais 2.059 trabalhadores do que em setembro de 2016).

Quanto aos salários, em julho a remuneração base média mensal situava-se em 1.459,1 euros brutos, uma subida de 1,3% em termos homólogos, "por efeito conjugado do impacto das políticas remuneratórias" e "da entrada e saída de trabalhadores com diferentes níveis remuneratórios".

Já o ganho médio mensal (incluindo suplementos) situou-se em 1.686,9 euros brutos em julho, indicando um aumento homólogo de 1,7%, pelos mesmos motivos.