Número de passageiros nos aeroportos abaixo de 2019

Comparando com o terceiro trimestre de 2019, houve uma diminuição de 1,5 por cento no movimento de passageiros.



No entanto, olhando apenas para os aeroportos do Funchal, Ponta Delgada e Porto no transporte aéreo de passageiros já foram superados os níveis de 2019.



Ao todo, passaram pelos aeroportos do país mais de 18 milhões de passageiros, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística.



Face ao terceiro trimestre de 2021, ano em que ainda se sentiam os efeitos da pandemia, houve um crescimento de 79,4 por cento.