Número de passageiros nos aeroportos nacionais cresce 4,3% até novembro

De acordo com as estatísticas rápidas do transporte aéreo do INE, o aeroporto de Lisboa movimentou 49,4% do total de passageiros (32,5 milhões, mais 4,3% em termos homólogos), seguindo-se o do Porto, com uma quota de 22,5% e 14,8 milhões de passageiros (+4,9% face ao mesmo período de 2023). O aeroporto de Faro registou 9,5 milhões de passageiros no período em análise, mais 1,9% em termos homólogos.

Atendendo ao volume de passageiros desembarcados e embarcados em voos internacionais, entre janeiro e novembro, o Reino Unido foi o principal país de origem e de destino dos voos, com crescimentos de 1,5% e de 1,4% nos passageiros desembarcados e embarcados, respetivamente, face aos primeiros 11 meses de 2023.

Em sentido inverso, França, na segunda posição, teve decréscimos de 3,3% nos passageiros desembarcados e de 3,9% nos passageiros embarcados, sendo seguida por Espanha, Alemanha e Itália.

Durante os primeiros 11 meses de 2024 verificaram-se máximos históricos nos valores mensais de passageiros nos aeroportos nacionais, sendo que em novembro se registou o desembarque médio diário de 75.800 passageiros, um valor superior em 7,1% ao registado no mesmo mês do ano passado (70.800).

No que diz respeito ao movimento de carga e correio registou-se também um crescimento de 14,7% nos primeiros 11 meses do ano, que compara com uma descida de 0,9% no período homólogo do ano passado.

Apenas em novembro, aterraram nos aeroportos nacionais 16,7 mil aeronaves em voos comerciais, que transportaram 4,7 milhões de passageiros (embarques, desembarques e trânsitos diretos), representando subidas homólogas de 0,4% e 6,2%, respetivamente.

No mesmo mês foram movimentadas 22,7 mil toneladas de carga e correio nos aeroportos nacionais, representando uma subida de 10,6%.