Número de portugueses em risco de pobreza diminui para 18,3% em 2016

Os dados do Instituto Nacional de Estatística mostram que as mulheres continuam a ser mais afetadas pela insuficiência de recursos que os homens, mais ainda quando há crianças no agregado familiar.



O INE salienta que se apenas se considerasse os rendimentos do trabalho, de capital e transferências privadas, mais de 45% da população residente em Portugal estaria em risco de pobreza no ano passado.