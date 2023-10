Número de prestações de desemprego sobe 6,4% para 176.393 em setembro

Na variação homóloga registou-se, assim, um acréscimo de 10.595 pessoas a receber uma prestação de desemprego em setembro e, na mensal, um acréscimo de 8.709 beneficiários.

Esta é a terceira subida mensal consecutiva, segundo os dados.

O valor médio das prestações de desemprego em setembro foi de 592,33 euros, segundo a síntese elaborada pelo Gabinete de Estudos e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Tendo em conta apenas o subsídio de desemprego, o número de beneficiários totalizou 139.189 em setembro, uma subida homóloga de 7,8% e um crescimento de 6,4% face ao mês anterior.

Já o subsídio social de desemprego inicial foi processado a 6.430 beneficiários em setembro, correspondendo a um acréscimo de 20,5% prestações face ao mesmo mês do ano passado e a um aumento de 2,1% em comparação com agosto.

O subsídio social de desemprego subsequente abrangeu 22.958 beneficiários, uma diminuição de 10,5% face ao mês homólogo e de 0,2% em termos mensais.

De acordo com o documento, as prestações de desemprego são maioritariamente requeridas por mulheres (60%), correspondendo a 105.790 beneficiárias, enquanto os homens representam 40% do total (70.603 beneficiários).

Os dados mensais do desemprego habitualmente publicados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), relativos ao mês de setembro, ainda não estão disponíveis.