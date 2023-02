Número de trabalhadores independentes recua 17% para 356 mil em dezembro

De acordo com a síntese estatística mensal elaborada pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, registaram-se, assim, em dezembro menos 39.203 trabalhadores independentes em comparação com novembro e menos 74.327 do que no mesmo mês de 2021.

As estatísticas mensais da Segurança Social mostram ainda que o valor das contribuições dos trabalhadores independentes em dezembro foi de 41,63 milhões de euros, um valor médio de 117,05 euros por trabalhador.

Já o número de pessoas singulares com contribuições pagas à Segurança Social por trabalho dependente foi de 3.993.310 em dezembro.

"A partir dos dados atualizados do mês anterior, observa-se um decréscimo mensal de 1,0% (menos 38.922 contribuições de trabalhadores/as dependentes) e, em termos homólogos, registou-se um acréscimo de 182.482 contribuições (+4,8%)", pode ler-se na síntese do GEP.

O valor médio das remunerações por trabalho dependente foi de 1.502,43 euros em dezembro, uma diminuição mensal de 15,7%, explicada pelo pagamento do subsídio de Natal no mês anterior, indica o GEP.

Face ao período homólogo, verificou-se um aumento de 4% no valor médio das remunerações declaradas.