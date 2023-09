Número de unidades hoteleiras no concelho de Pinhel triplicou em dez anos

"De seis espaços que existiam em 2013, passou-se para 18 unidades e brevemente irá abrir mais uma", disse à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal de Pinhel, Rui Ventura.

O autarca precisou que "havia 76 camas e hoje há 277 camas disponíveis".

Do levantamento realizado pela autarquia sobre a procura constata-se que mais de 70 por cento dos visitantes são portugueses.

Na fatia restante, há "um grande número de turistas espanhóis, o que é normal pela proximidade", reconheceu Rui Ventura.

O autarca destacou ainda que "disparou no último ano o turismo que vem além da Europa", uma tendência que explicou pela existência do projeto Rewilding Portugal, localizado em Vale de Madeira, que "tem conseguido atrair muita gente para o turismo da natureza".

Os dados foram apresentados durante a reunião do executivo municipal na terça-feira, dedicada exclusivamente à temática do turismo.

Este foi o primeiro tema a ser escolhido para uma abordagem diferente, por ser "a área que tem vindo a registar um aumento muito significativo".

Rui Ventura considerou que os investimentos na última década são "reflexo de que os empresários acreditam na política de turismo da Câmara Municipal".

"É fruto também da organização de grandes eventos e da promoção de Pinhel dentro do território, mas também além-fronteiras", sustentou.

O autarca realçou o investimento realizado em museus, no Posto de Turismo, loja dos produtos endógenos e Centro de Interpretativo dos Castelos, que são "equipamentos que dão suporte às pessoas que visitam a cidade".

Rui Ventura apontou ainda os investimentos noutros espaços ao dispor dos turistas, mas também dos munícipes, como é o caso do Parque Urbano e da remodelação do Parque da Trincheira.

"Esses equipamentos fazem com que os nossos empresários acreditem no investimento na área do turismo", argumentou.

O presidente da Câmara de Pinhel assegurou que o investimento na área vai continuar e revelou que vão ser construídos mais dois miradouros sobre o rio Côa, um em Vale de Madeira e outro no Bogalhal Velho.

"É uma aposta no turismo de natureza assumido há muito tempo", vincou.

Nesta área, Rui Ventura recordou ainda a aposta na promoção "da paisagem do concelho na época do outono em que ocorrem as vindimas", destacando que conta com "os parceiros na área do vinho para fazer a divulgação".

A reunião do executivo incluiu uma visita a diversos equipamentos municipais.

"Há coisas que estão menos bem. É importante que o executivo municipal também esteja a par", sustentou Rui Ventura.